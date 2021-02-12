УЕФА наказал Мусаева за несвоевременное начало матча «Краснодар» — «Челси»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дисквалифицирован на один матч условно за несвоевременное начало домашнего матча Лиги чемпионов с «Челси» (1:1), сообщила пресс-служба УЕФА.

«Жалоба ФК «Краснодар» отклонена. Подтверждается решение, принятое дисциплинарным органом УЕФА (CEDB) от 19 января 2021 года: оштрафовать «Краснодар» на 15 тысяч евро и отстранить тренера «Краснодара» Мурада Мусаева на один матч клубных соревнований УЕФА за несвоевременное начало игры. Отстранение условное, испытательный срок — один год», — говорится в сообщении пресс-службы.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Краснодар» прошёл на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершился ничьей со счётом 1:1. На 24-й минуте полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла открыл счёт. На 28-й минуте главный арбитр Павел Краловец назначил пенальти в ворота краснодарской команды, который успешно реализовал итальянский хавбек «Челси» Жоржиньо.