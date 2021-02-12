УЕФА решил не закрывать трибуну ЦСКА из-за оскорбительных кричалок в адрес Черчесова

УЕФА удовлетворил апелляцию ЦСКА об оскорбительных выкриках болельщиков московской команды во время матча группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» (1:3), который прошёл 26 ноября.
«Апелляция ПФК ЦСКА удовлетворена. Следовательно, решение дисциплинарного органа УЕФА от 19 января 2021 года заменено следующим решением: оштрафовать ЦСКА на 10 тысяч евро за провокационные выкрики оскорбительного характера со стороны его болельщиков», — сообщает пресс-служба УЕФА.
В январе УЕФА постановил частично закрыть сектора на ближайшем домашнем матче ЦСКА в еврокубках за выкрики со стороны фанатов. Во время матча болельщики скандировали кричалки нецензурного содержания в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
До этого Черчесов во время интервью критиковал молодых футболистов, которых называют «золотым активом». В их числе оказался нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.
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