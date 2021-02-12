Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс рассказал о своей свадьбе.



«Свадьба нашей мечты по-прежнему запланирована на лето, но официальная часть прошла 9 февраля. Всему виной коронавирус и внезапный переезд в Россию. Нам пришлось пожениться раньше в том числе для того, чтобы без проблем переехать в Москву.



Кто хочет праздновать свадьбу без своих лучших друзей, которых не пускают из Англии! Да ещё и всего с 15 гостями! 9 февраля — прекрасный день, но это был и день, когда мы скучали по близким», — написал Хендрикс в своем «инстаграме».

Напомним, «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ в январе нынешнего года. Сумма сделки составила € 700 тыс. Йоррит подписал с московским клубом контракт на 3,5 года. Transfermarkt оценивает нидерландца в € 4 млн.