Юпамекано решил перейти в «Баварию»
Защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано решил перейти в мюнхенскую «Баварию», сообщает Get French Football News.
Летом «Бавария» активирует опцию выкупа игрока и заплатит «Лейпцигу» € 42 млн.
Сообщалось, что 22-летний французский футболист выбирает между «Баварией», «Ливерпулем» и «Челси». Помимо названных клубов, приобрести Деотшанкюля хотят «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». Недавно председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил интерес к защитнику. Transfermarkt оценивает игрока в € 60 млн.
Юпамекано защищает цвета «РБ Лейпциг» с 2017 года, а до этого выступал за «Ред Булл Зальцбург». В нынешнем сезоне провёл в немецкой Бундеслиге 19 матчей, забил один гол и получил три жёлтые карточки.
Юпамекано выбирает между тремя клубами
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