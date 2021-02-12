Юпамекано решил перейти в «Баварию»

Защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано решил перейти в мюнхенскую «Баварию», сообщает Get French Football News.

Летом «Бавария» активирует опцию выкупа игрока и заплатит «Лейпцигу» € 42 млн.

Сообщалось, что 22-летний французский футболист выбирает между «Баварией», «Ливерпулем» и «Челси». Помимо названных клубов, приобрести Деотшанкюля хотят «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». Недавно председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил интерес к защитнику. Transfermarkt оценивает игрока в € 60 млн.



Юпамекано защищает цвета «РБ Лейпциг» с 2017 года, а до этого выступал за «Ред Булл Зальцбург». В нынешнем сезоне провёл в немецкой Бундеслиге 19 матчей, забил один гол и получил три жёлтые карточки.