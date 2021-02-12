Нобоа: Бердыев никогда не скажет «молодец» или «хорошо». Даже если ты был лучшим в матче

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал об общении с бывшим главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым.

«В Эквадоре тренеры улыбаются, разговаривают с тобой, спрашивают: «Как ты? Как себя чувствуешь?». И всё время говорят: «Хорошо, молодец». Они такие. Я думал, в России всё будет так же. С Курбаном Бердыевым. Но… Вообще всё было по-другому.



Он никогда не скажет тебе «молодец» или «хорошо». Никогда! Ты мог быть самым лучшим, ты мог забить три гола, быть самой главной звездой матча. Но на следующий день на тренировке он скажет тебе: «Почему ты не сыграл здесь? Почему ты не отдал пас здесь?». Когда я пытался понять, как он думает и почему так разговаривает, у меня в голове был огонь. Я был такой злой, спрашивал: «Почему так?».



Я чувствую, как в России у меня поменялся характер. Я стал другим человеком, другим мужчиной. Понял, что надо быть строгим. Не только улыбаться и быть позитивным. Надо быть сконцентрированным, хорошо работать», — сказал Нобоа в интервью Матч ТВ.