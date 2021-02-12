Матвей Сафонов: слежу за тем, чтобы деньги меня не изменили

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал об отношении к деньгам и успеху.



«Не могу быть ни в чём уверен. Всё может произойти. Чувствую, что меняюсь по сравнению с тем, каким был в академии. Любой успех несёт какие-то последствия. Слежу за собой, чтобы остаться человеком, чтобы мама не пришла и не сказала: «Что ты за дерьмо, Матвей». Если мама такое скажет, будет ясно, что я пошел не по той тропинке.



Цель — несмотря на все эти контракты, деньги, не меняться и быть самим собой. Хочу, остаться таким, какой я сейчас. Стараюсь быть просто хорошим человеком, чтобы не было новостей, как я, например, кому-то нахамил», — сказал Сафонов в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».



Сафонов защищает цвета «Краснодара» с 2017 года, а с 2020-го вызывается в сборную России. В нынешнем сезоне чемпионата России принял участие в 14 матчах и пропустил 18 голов. В 6 матчах Лиги чемпионов УЕФА пропустил 10 мячей.

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