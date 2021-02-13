«Бавария» объявит о трансфере Юпамекано сегодня
Мюнхенская «Бавария» готова объявить о трансфере защитника «РБ Лейпциг» Деотшанкюля Юпамекано, сообщает немецкий журналист Мануэль Бонке в своём «твиттере».
Официальное заявление клуба стоит ожидать сегодня, 13 февраля, в течение дня.
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич ранее подтвердил, что Деотшанкюль Юпамекано решил перейти в мюнхенский клуб.
Сообщалось, что летом «Бавария» активирует опцию выкупа игрока и заплатит «Лейпцигу» € 42 млн. 22-летний французский футболист выбирал между «Баварией», «Ливерпулем» и «Челси». Помимо названных клубов, приобрести Деотшанкюля хотели «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». Недавно председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил интерес к защитнику.
В «Баварии» подтвердили сделку с Юпамекано
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