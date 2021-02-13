Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Эллардайс подтвердил, что «Вест Бромвич» не сможет подписать экс-форварда ЦСКА Мусу

Эллардайс подтвердил, что «Вест Бромвич» не сможет подписать экс-форварда ЦСКА Мусу
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Вест Бромвича Альбион» Сэм Эллардайс подтвердил, что клуб не будет подписывать бывшего нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу, сообщает Goal.

Эллардайс подтвердил, что английский клуб предпочёл не предлагать ему контракт по финансовым причинам.

Daily Mail писал, что Ахмед Муса может не перейти в «Вест Бромвич Альбион», поскольку после напряжённого трансферного окна у «Вест Бромвича» может не хватить средств для подписания 28-летнего нигерийца. Мусу, который является свободным агентом, хотят подписать также «Бёрнли», «Саутгемптон» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Зимой состав «Вест Бромвича» пополнили шесть игроков, четверо из них перешли на правах аренды.

Напомним, у Мусы есть опыт игры в АПЛ за «Лестер Сити», куда игрок перешёл из ЦСКА в 2016 году. Последним клубом нигерийца был саудовский «Аль-Наср», в составе которого он провёл 57 матчей, забил 11 мячей и отдал 14 результативных передач. Transfermarkt оценивает Ахмеда в € 6 млн. Ранее форварда связывали с «Галатасараем», но переход так и не состоялся.

«Вест Бромвич» рискует упустить экс-форварда ЦСКА Мусу из-за недостатка финансов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021