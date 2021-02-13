«Сельта» переиграла «Эльче» и прервала серию из семи матчей без побед
12 февраля «Сельта» принимала на своём поле «Эльче» в 23-м туре чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Матч обслуживала бригада арбитров, во главе которой оказался Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао.
На 45-й минуте счёт открыл нападающий «Сельты» Санти Мина. А в компенсированное к первому тайму время преимущество клуба упрочил полузащитник Брайс Мендес. На 50-й минуте форвард «Эльче» Эмилиано Ригони сократил отставание в счёте. Окончательный счёт на 68-й минуте установил Санти Мина, оформивший дубль.
«Сельта» за 23-тура набрала 29 очков и вышла на девятое место в турнирной таблице. «Эльче» (18) – по-прежнему на 19-й позиции.
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