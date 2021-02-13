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«Сельта» переиграла «Эльче» и прервала серию из семи матчей без побед

«Сельта» переиграла «Эльче» и прервала серию из семи матчей без побед
Футбол / Испания 0

12 февраля «Сельта» принимала на своём поле «Эльче» в 23-м туре чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Матч обслуживала бригада арбитров, во главе которой оказался Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао.

На 45-й минуте счёт открыл нападающий «Сельты» Санти Мина. А в компенсированное к первому тайму время преимущество клуба упрочил полузащитник Брайс Мендес. На 50-й минуте форвард «Эльче» Эмилиано Ригони сократил отставание в счёте. Окончательный счёт на 68-й минуте установил Санти Мина, оформивший дубль.

«Сельта» за 23-тура набрала 29 очков и вышла на девятое место в турнирной таблице. «Эльче» (18) – по-прежнему на 19-й позиции.

Испания - Примера. 23-й тур
12 февраля 2021, пятница. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
3 : 1
Эльче
Эльче
1:0 Мина – 45'   2:0 Мендес – 45+2'   2:1 Ригони – 50'   3:1 Мина – 68'
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