«Сельта» переиграла «Эльче» и прервала серию из семи матчей без побед

12 февраля «Сельта» принимала на своём поле «Эльче» в 23-м туре чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Матч обслуживала бригада арбитров, во главе которой оказался Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао.



На 45-й минуте счёт открыл нападающий «Сельты» Санти Мина. А в компенсированное к первому тайму время преимущество клуба упрочил полузащитник Брайс Мендес. На 50-й минуте форвард «Эльче» Эмилиано Ригони сократил отставание в счёте. Окончательный счёт на 68-й минуте установил Санти Мина, оформивший дубль.



«Сельта» за 23-тура набрала 29 очков и вышла на девятое место в турнирной таблице. «Эльче» (18) – по-прежнему на 19-й позиции.