Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Футболисты «Крыльев Советов» и «Бораца» устроили массовую драку в контрольном матче

Футболисты «Крыльев Советов» и «Бораца» устроили массовую драку в контрольном матче
Футбол / РПЛ 0

Футболисты «Крыльев Советов» подрались с игроками «Бораца» в контрольном матче в Турции.

Инцидент произошёл под занавес матча. Один из игроков «Крыльев Советов» грубо оттолкнул футболиста «Бораца», после чего, в потасовку были втянуты практически все игроки. Арбитр принял решение не доигрывать этот матч. Победу одержали футболисты самарского клуба со счётом 1:0.

«Крылья Советов», набрав 55 очков в 26 турах, занимают второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, уступая лишь «Нижнему Новгороду» (58). Ниже, в зоне стыковых матчей за выход в Российскую Премьер-Лигу, находятся «Оренбург» (54) и «Торпедо» (53).

Третий сбор самарской команды проходит в Турции. Он начался 11 февраля и завершится 20 февраля.

«Крылья Советов» усилятся нападающим сборной Казахстана. Он уже прошёл медосмотр
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021