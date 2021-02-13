Футболисты «Крыльев Советов» и «Бораца» устроили массовую драку в контрольном матче

Футболисты «Крыльев Советов» подрались с игроками «Бораца» в контрольном матче в Турции.

Инцидент произошёл под занавес матча. Один из игроков «Крыльев Советов» грубо оттолкнул футболиста «Бораца», после чего, в потасовку были втянуты практически все игроки. Арбитр принял решение не доигрывать этот матч. Победу одержали футболисты самарского клуба со счётом 1:0.

«Крылья Советов», набрав 55 очков в 26 турах, занимают второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, уступая лишь «Нижнему Новгороду» (58). Ниже, в зоне стыковых матчей за выход в Российскую Премьер-Лигу, находятся «Оренбург» (54) и «Торпедо» (53).

Третий сбор самарской команды проходит в Турции. Он начался 11 февраля и завершится 20 февраля.