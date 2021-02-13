Эль-Шаарави в подкате остановил грабителя, который пытался угнать его автомобиль

Фланговый нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави остановил грабителя, который пытался угнать его автомобиль, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По данным источника, Эль-Шаарави увидел вора, который разбил окно его машины, планируя её угнать. Ему удалось самостоятельно остановить грабителя. Сообщается, игрок побежал за вором и остановил его в подкате, после чего на место приехала полиция.

Напомним, в января 2021 года Эль-Шаарави вернулся в «Рому». До этого он выступал за китайский «Шанхай Шеньхуа». Контракт форварда с китайским клубом был рассчитан до лета 2022 года, однако в нём был предусмотрен пункт, который позволяет Стефану покинуть Поднебесную раньше положенного срока.