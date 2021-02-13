Бутсы Месси, в которых он побил рекорд Пеле, продадут на аукционе

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси передал музею Каталонии бутсы, в которых он побил рекорд Пеле по голам за один клуб, сообщает RAC1.
Сообщается, в музее бутсы будут выставлены на протяжении месяца, после чего их продадут на аукционе. Вырученные средства будут направлены в больницу, которая предназначена для детей с онкологическими заболеваниями.
Месси в декабре забил гол в ворота «Вальядолида», который стал 644-м в карьере аргентинского капитана за «Барселону». Лионель Месси побил рекорд легендарного бразильца Пеле — 643 гола за «Сантос». Напомним, с 1956 по 1974 год Пеле выступал на родине, после чего провёл два сезона в США в клубе «Нью-Йорк Космос».
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако всё же решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
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