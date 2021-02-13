Сульшер рассказал, что следит за Холандом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о нападающем «Боруссии» Эрлинге Холанде, вместе с которым они работали в «Мольде».

«У Эрлинга будет фантастическая карьера. Я слежу за ним. Я всегда так говорил. Мы работали около 18 месяцев. Прекрасное время. У него определенно будет отличная карьера как для Норвегии, так и для своего клуба. У него невероятные успехи в «Боруссии», так что посмотрим, чем всё закончится. Как норвежец и человек, который работал с ним, конечно, я рад, что он так хорошо справляется», — приводит слова Сульшера VG.

Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне в 15 матчах немецкой Бундеслиги он забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи. На его счету также 6 голов в 4 матчах Лиги чемпионов и гол в Суперкубке Германии.