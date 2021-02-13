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Из дома Карло Анчелотти украли сейф. Дочь тренера спугнула грабителей

Из дома Карло Анчелотти украли сейф. Дочь тренера спугнула грабителей
Футбол / Англия 0

В Мерсисайде был ограблен дом главного тренера «Эвертона» Карло Анчелотти, сообщает Football Italia.

По данным источника, из дома был украден сейф. Преступники были одеты в непромокаемую одежду, возможно, с белыми надписями и чёрные балаклавы. Жильцы дома не пострадали. Отмечается, Анчелотти дома не было, однако грабителей отпугнула его дочь.

Напомним, Анчелотти возглавил «Эвертон» в 2019 году. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент «Эвертон» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 37 очков после 21 матча. От зоны еврокубков команда отстаёт на 2 очка. В следующем туре «Эвертон» встретится с «Фулхэмом». Матч состоится 14 февраля.

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