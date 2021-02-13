Источник: ЦСКА арендует Рондона до конца сезона. Футболист прошёл медосмотр

Московский ЦСКА в ближайшее время должен объявить о присоединении к клубу 31-летнего форварда Хосе Саломона Рондона из китайского «Далянь Ифан». Об этом в эфире телеканала DIRECTV Sports заявил венесуэльский журналист Карлос Суарес.

По информации источника, это будет аренда до конца сезона. Переход будет подтверждён официально в течение следующих нескольких дней. Отмечается, что футболист уже завершил прохождение медицинского осмотра.

Напомним, что Рондон выступал с 2012 по 2014 год за казанский «Рубин», а затем с января 2014 по август 2015 года за санкт-петербургский «Зенит». Всего в Российской Премьер-Лиге на счету венесуэльского форварда 33 забитых мяча и 8 результативных передач. Игроком «Далянь Ифан» он стал летом 2019 года, перейдя из «Вест Бромвича» за € 18,3 млн и заключив контракт до декабря 2022 года.