«Арсенал» заинтересован в форварде «Спортинга», который имеет сумму выкупа € 59 млн
Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к 18-летнему нападающему португальского «Спортинга» Тьягу Томашу, сообщает The Sun.
Футболист имеет прописанную сумму отступных в 5-летнем контракте, который он подписал прошлым летом, в размере € 59 млн. Тем не менее, экономические последствия пандемии коронавируса вносят свои коррективы, поэтому «Спортинг» готов рассмотреть предложения от € 22,8 млн, а технический директор «канониров» Эду уже ведёт предварительные переговоры со спортивным директором португальского клуба по поводу трансфера.
В текущем сезоне 18-летний форвард принял участие в 25 встречах за «Спортинг» во всех турнирах, в которых отметился 5 забитыми мячами и 3 результативными передачами.
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