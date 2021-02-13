«Арсенал» заинтересован в форварде «Спортинга», который имеет сумму выкупа € 59 млн

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к 18-летнему нападающему португальского «Спортинга» Тьягу Томашу, сообщает The Sun.

Футболист имеет прописанную сумму отступных в 5-летнем контракте, который он подписал прошлым летом, в размере € 59 млн. Тем не менее, экономические последствия пандемии коронавируса вносят свои коррективы, поэтому «Спортинг» готов рассмотреть предложения от € 22,8 млн, а технический директор «канониров» Эду уже ведёт предварительные переговоры со спортивным директором португальского клуба по поводу трансфера.

В текущем сезоне 18-летний форвард принял участие в 25 встречах за «Спортинг» во всех турнирах, в которых отметился 5 забитыми мячами и 3 результативными передачами.