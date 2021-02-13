Моуринью: Гвардиола и Клопп имеют невероятные экономические возможности. Им повезло

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о финансовой составляющей клубов английской Премьер-лиги.
«Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп, конечно же, два лучших тренера в мире и в Премьер-лиге. Они находятся в двух клубах, которые хотят выиграть всё, и для этого им требуются лучшие игроки на каждой позиции. Команда – это пазл, если Пеп подумал в определённый момент, что ему нужно потратить деньги на защитников, он сделал это, Юрген чувствовал то же самое в ситуации с ван Дейком, а затем, когда одного ван Дейка оказалось недостаточно, потому что он чувствовал проблему на другой позиции, они заполучили Алисона.
Я думаю, это именно то, что могут себе позволить только большие клубы с невероятными экономическими возможностями. Им повезло, им хорошо.
Когда я пришел в «Тоттенхэм», клуб был очень открытым и очень честным со мной в этом плане. Я не собираюсь сейчас сравнивать свою ситуацию с другими. Я знал, что собираюсь прийти в другую реальность и ни на что не жалуюсь, а просто делаю свою работу как могу», — цитирует Моуринью Goal.
- 13 февраля 2021
-
09:30
-
09:25
-
08:32
-
08:05
-
07:53
-
06:03
-
04:56
-
04:24
-
04:04
-
03:47
-
03:27
-
03:04
-
02:34
-
02:14
-
00:53
-
00:50
-
00:40
-
00:25
-
00:10
- 12 февраля 2021
-
23:51
-
23:48
-
23:28
-
23:10
-
23:09
-
22:36
-
22:25
-
22:17
-
22:09
-
22:05
-
21:59
-
21:33
-
21:21
-
20:53
-
20:51
-
20:43