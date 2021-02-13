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Моуринью: Гвардиола и Клопп имеют невероятные экономические возможности. Им повезло

Моуринью: Гвардиола и Клопп имеют невероятные экономические возможности. Им повезло
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о финансовой составляющей клубов английской Премьер-лиги.

«Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп, конечно же, два лучших тренера в мире и в Премьер-лиге. Они находятся в двух клубах, которые хотят выиграть всё, и для этого им требуются лучшие игроки на каждой позиции. Команда – это пазл, если Пеп подумал в определённый момент, что ему нужно потратить деньги на защитников, он сделал это, Юрген чувствовал то же самое в ситуации с ван Дейком, а затем, когда одного ван Дейка оказалось недостаточно, потому что он чувствовал проблему на другой позиции, они заполучили Алисона.

Я думаю, это именно то, что могут себе позволить только большие клубы с невероятными экономическими возможностями. Им повезло, им хорошо.

Когда я пришел в «Тоттенхэм», клуб был очень открытым и очень честным со мной в этом плане. Я не собираюсь сейчас сравнивать свою ситуацию с другими. Я знал, что собираюсь прийти в другую реальность и ни на что не жалуюсь, а просто делаю свою работу как могу», — цитирует Моуринью Goal.

«Это была игра в кошки-мышки». Жозе Моуринью — о поражении от «Эвертона» со счётом 4:5
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