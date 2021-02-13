«ПСЖ» проведёт матч с «Ниццей» в новой форме
«Пари Сен-Жермен» проведёт матч 25-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей» в новой форме, сообщает France Bleu.
Футболисты парижской команды выйдут на поле в новом комплекте экипировки, разработанном совместно с легендой НБА Майклом Джорданом, сегодня, 13 февраля.
Фото можно посмотреть на странице «ПСЖ» в «Твиттере».
Матч 25-го тура чемпионата Франции сезона-2020/2021 «ПСЖ» — «Ницца» состоится сегодня, 13 февраля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 19:00 мск.
«ПСЖ» в 24 встречах набрал 51 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Ницца» (29) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Лилль» (54). В тройку лидеров турнира входит «Лион» (52).
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