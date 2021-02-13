Гвардиола: 15 побед подряд не дают возможности начать матч с «Тоттенхэмом» со счёта 2:0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 24-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».



«Мы не непобедимы. 15 побед подряд не дают нам возможности начать матч с „Тоттенхэмом“ со счёта 2:0. Это не даёт нам преимущества. Много раз говорил, что подобные достижения помогают нам достигать результатов на разных турнирах, но не более того. Нам нужно постараться, чтобы одержать новую победу. Впереди три важных матча. Наша цель — выиграть их все. Нужно постараться восстановиться, подготовиться к тому, что могут преподнести нам соперники, и сделать всё для победы. Это единственное, что сейчас нас беспокоит», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.



Матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится сегодня, 13 февраля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало встречи — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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