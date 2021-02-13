Рубиалес: Месси — уникальный игрок. Нам повезло иметь шикарную лигу с двумя лучшими в мире

Президент Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луис Рубиалес поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.



«Месси — уникальный футболист. Нам повезло наслаждаться его игрой. Теперь он должен принять решение о своём будущем. Нам повезло иметь шикарную лигу, с двумя лучшими в мире футболистами. Наличие лучших игроков — залог успеха лиги», — приводит слова Рубиалеса AS.



Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Согласно трансферному регламенту ФИФА, футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца его контракта остаётся менее полугода.