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Нападающий «Зенита» Погорелов: перед сном мог представить, как забиваю ЦСКА или «Спартаку»

Нападающий «Зенита» Погорелов: перед сном мог представить, как забиваю ЦСКА или «Спартаку»
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Зенита» Михаил Погорелов рассказал, каким он представлял дебютный забитый мяч за клуб из Санкт-Петербурга.

«Насчёт фантазий — раньше перед сном мог представить себе какой-нибудь важный матч, вроде финала Кубка, как я забиваю в нём за «Зенит» в ворота ЦСКА или «Спартака». Во сне? Нет, мне футбольные сны вообще редко снятся.

Представлял эти команды, скажем так, по семейным обстоятельствам. Моя жена Маргарита играет в ЦСКА, и у нас вечный спор — кто лучше. Потому и «армейцы». Но мы с ней никогда не ссоримся из-за футбола, скорее, подтравливаем друг друга, мол, посмотри в таблицу, кто выше.

На самом деле, это очень легко, когда в паре настолько совпадают интересы. Я этого хотел и искал. У нас масса общих тем, не только спорт и наша профессия», — цитирует Погорелова пресс-служба «Зенита».

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