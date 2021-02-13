Нападающий «Зенита» Погорелов: перед сном мог представить, как забиваю ЦСКА или «Спартаку»

Нападающий «Зенита» Михаил Погорелов рассказал, каким он представлял дебютный забитый мяч за клуб из Санкт-Петербурга.
«Насчёт фантазий — раньше перед сном мог представить себе какой-нибудь важный матч, вроде финала Кубка, как я забиваю в нём за «Зенит» в ворота ЦСКА или «Спартака». Во сне? Нет, мне футбольные сны вообще редко снятся.
Представлял эти команды, скажем так, по семейным обстоятельствам. Моя жена Маргарита играет в ЦСКА, и у нас вечный спор — кто лучше. Потому и «армейцы». Но мы с ней никогда не ссоримся из-за футбола, скорее, подтравливаем друг друга, мол, посмотри в таблицу, кто выше.
На самом деле, это очень легко, когда в паре настолько совпадают интересы. Я этого хотел и искал. У нас масса общих тем, не только спорт и наша профессия», — цитирует Погорелова пресс-служба «Зенита».
- 13 февраля 2021
-
10:59
-
10:46
-
10:25
-
10:17
-
10:13
-
09:56
-
09:54
-
09:30
-
09:25
-
08:32
-
08:05
-
07:53
-
06:03
-
04:56
-
04:24
-
04:04
-
03:47
-
03:27
-
03:04
-
02:34
-
02:14
-
00:53
-
00:50
-
00:40
-
00:25
-
00:10
- 12 февраля 2021
-
23:51
-
23:48
-
23:28
-
23:10
-
23:09
-
22:36
-
22:25
-
22:17
-
22:09