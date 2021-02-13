Нападающий «Зенита» Погорелов: друзья семьи всегда называют Гризманном

Нападающий «Зенита» Михаил Погорелов рассказал, с кем из футболистов его всегда сравнивают.
«Бороду отращивал около месяца. На самом деле, просто лень бриться. Я ее подравниваю минут 15, а усы убираю, потому что они мне не нравятся. Полностью бороду никогда не сбриваю, но и планов отпустить ее, как, например, у Джеймса Хардена, точно нет.
Слышал много раз, что похож на Гризманна. Друзья семьи всегда называют Гризманном, в «Инстаграме», бывает, спрашивают, не родственники ли мы», — цитирует Погорелова пресс-служба «Зенита».
«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 4 очка опережая ближайшего преследователя, ЦСКА. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит встреча с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.
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