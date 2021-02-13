Игорь Акинфеев — самый преданный футболист в мире по версии Sport Bible

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев был признан самым преданным футболистом в мире по версии Sport Bible. За основную команду голкипер выступает 17 лет и 8 месяцев. Второе место в рейтинге занимает нападающий «Барселоны» Лионель Месси (16 лет, 8 месяцев). Тройку замыкает полузащитник «Вест Хэма» Марк Ноубл (16 лет, 8 месяцев). В топ-30 попали ещё три игрока из России – вратарь московского «Динамо» Антон Шунин (12-й), голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме (19-й) и полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев (21-й).
Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Действующий контракт 34-летнего голкипера с клубом рассчитан до 2022 года. В этом сезоне вратарь провёл 25 матчей, пропустил 25 голов и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. С 2004 по 2018 год Акинфеев выступал за сборную России. В команде он провёл 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей.
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