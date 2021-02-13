«Лестер Сити» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

Сегодня, 13 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лестер Сити» — «Ливерпуль».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты — Гарри Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Ли Мэйсон.
«Лестер Сити» в 23 встречах набрал 43 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (50). В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (45).
Матч первого круга «Ливерпуль» — «Лестер Сити» состоялся 22 ноября 2020 года и завершился победой мерсисайдцев со счётом 3:0.
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