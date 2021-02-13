Нагельсман отреагировал на новость о возможном переходе Юпамекано в «Баварию»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсман отреагировал на новость о возможном переходе защитника Деотшанкюля Юпамекано в «Баварию».



«Ничего не могу подтвердить. Сконцентрирован на игре. Не слышал об этом, потому что не занимаюсь такими вопросами перед матчами. Если «Бавария» делает такие заявления за 20 минут до начала матча, это их ответственность. Ситуация зависит не от клуба, а от игрока. Это меня не волнует, такие моменты – часть футбола. Всегда так было и будет ещё несколько лет», — цитирует Нагельсмана Sport1.



Сообщалось, что летом «Бавария» активирует опцию выкупа игрока и заплатит «Лейпцигу» € 42 млн. 22-летний французский футболист выбирал между «Баварией», «Ливерпулем» и «Челси». Помимо названных клубов, приобрести Деотшанкюля хотели «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». Недавно председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил интерес к защитнику.

«Бавария» объявит о трансфере Юпамекано сегодня