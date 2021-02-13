Куман — о шести трофеях «Баварии»: предпочитаю трофеи «Барселоны» Гвардиолы из-за стиля

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о шести трофеях, завоёванных «Баварией» за последние семь месяцев.



«Предпочитаю шесть трофеев Гвардиолы с „Барселоной“. Это был лучший футбол, который мы видели за последние 25 лет. Думаю, именно из-за стиля достижения „Барселоны“ выглядят внушительнее. Тем не менее успехи „Баварии“ всё ещё невероятны», — приводит слова Кумана Bayern&Germany на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 11 февраля «Бавария» выиграла шестой трофей, став победителем клубного чемпионата мира во второй раз в истории. В финале «Бавария» со счётом 1:0 обыграла «Тигрес». В 2013 году мюнхенская команда взяли первый трофей, обыграв в финале турнира марокканскую «Раджу» (2:0).