Гвардиола: у меня хорошие отношения с Моуринью

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 24-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» высказался об отношениях с наставником «шпор» Жозе Моуринью.
«Не люблю быть в центре внимания. Мне нравится заниматься тренировками, а не пресс-конференции. Игра говорит сама за себя, но мы должны это делать. Для бизнеса, рекламы это необходимо.
Я тренер, и я здесь не для того, чтобы говорить плохо о других тренерах или командах. Я здесь, чтобы говорить о футболе. Может быть, вы этого ждёте или вам это нравится, но почему мы должны соперничать с другими тренерами? Я спокоен, предпочитаю не вмешиваться. У меня хорошие отношения с Жозе, мы можем соглашаться или не соглашаться, но это не большая проблема», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится сегодня, 13 февраля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 13 февраля 2021
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