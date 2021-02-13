Томас Тухель: ничего не читаю о себе в Интернете ни в хорошие времена, ни в плохие
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, как справляется с потоками оскорблений и неприятных высказываний в Интернете.
«Сказал бы, что не сталкивался с оскорблениями в социальных сетях. Может, дело в том, что я не сижу в них. У меня достаточно дел, чтобы использовать смартфон. Этого достаточно. Могу жить без телефона много дней подряд и не чувствовать себя так, словно мне чего-то не хватает.
Но если говорить в целом, я работал над собой и заставлял себя не читать ничего из того, что про меня пишут. Тренировался и учился этому. Так что ничего не читаю ни в хорошие времена, ни в плохие», — цитирует Тухеля Sky Sports.
«Челси» набрал 39 очков в 23 матчах, что позволило лондонцам подняться на 5-е место в турнирной таблице АПЛ.
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