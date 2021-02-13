Агент Минасов: Головин — а-ля российский Криштиану Роналду

Футбольный агент Арсен Минасов поделился мнением о выступлениях российского полузащитника «Монако» Александра Головина в Европе.
«Саша — исключение из правил в сегодняшнем российском футболе. Он совсем недавно вырос из юношеского уровня. Нам кажется, что вроде бы играет давно, а на самом деле он достаточно молодой парень. Насколько знаю, всё, что происходило с ним, это его труд.
И когда какой-то тренер или какая-то школа пытаются повесить на себя его заслуги, то это не так. Да, они, безусловно, ему помогли, работали с ним, но нынешний результат в большей степени — его работа, огромное желание, настоящая, искренняя любовь к игре. Головин — талант, но это ни в коем случае не божий дар, это другое уже. Талант — это желание и умение тренироваться, прогрессировать. Он такой а-ля российский Криштиану Роналду в этом смысле. Человек, который любит и умеет тренироваться», — приводит слова Минасова «Матч ТВ».
- 13 февраля 2021
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