Защитник Тарас Бурлак подвёл итоги сборов тульского «Арсенала».



«Мы проделали большую работу. В первые две недели тренеры нас немного реанимировали после отпуска, очень много было физических упражнений. Благодаря этому пришли к единому знаменателю, процентов на 75 набрали кондиции. Что касается второго сбора, то он был уже закрепляющим в плане физики, но и его не назовешь лёгким. Тренер по физподготовке Мишель дос Сантос не давал скучать и нагружал практически каждый день. Думаю, это было сделано, чтобы мы не растеряли наработанное за первый сбор.



Оба сбора получились очень насыщенными. Спасибо тренерам: каждый день они старались давать новые упражнения, чтобы работа не превращалась в рутину, не была похожей на День сурка. За десять дней сыграли четыре матча. Несмотря на статус соперника, легко нам не было. Все получили игровую практику, пришло понимание, над чем ещё нужно поработать. На теоретических занятиях мы тоже получили много пользы», — цитирует Бурлака пресс-служба клуба.

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