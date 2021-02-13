«Лестер Сити» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 24-го тура АПЛ

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Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Ливерпуля» на матч 24-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лестер Сити» — «Ливерпуль».

«Лестер Сити»: Шмейхель, Амарти, Сёюнджю, Эванс, Тилеманс, Олбрайтон, Перейра, Ндиди, Варди, Барнс, Мэддисон.



«Ливерпуль»: Алисон, Кабак, Робертсон, Александер-Арнольд, Хендерсон, Вейналдум, Джонс, Милнер, Мане, Салах, Фирмино.

«Лестер Сити» в 23 встречах набрал 43 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (50). В тройку лидеров входит «Манчестер Юнайтед» (45).



Матч первого круга «Ливерпуль» — «Лестер Сити» состоялся 22 ноября 2020 года и завершился победой мерсисайдцев со счётом 3:0.