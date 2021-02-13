«Кристал Пэлас» — «Бёрнли»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Сегодня, 13 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Бёрнли». Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Бёрнли».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливер. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Дэвид Кут.
«Кристал Пэлас» в 23 встречах набрал 29 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (23) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (50).
Матч первого круга «Бёрнли» — «Кристал Пэлас» состоялся 23 ноября 2020 года и завершился победой хозяев со счётом 1:0.
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