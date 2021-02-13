Агент Минасов рассказал о несостоявшемся трансфере Ловрена в «Локомотив»
Футбольный агент Арсен Минасов рассказал о несостоявшемся трансфере защитника «Зенита» Деяна Ловрена в «Локомотив» в 2008 году.
«В 2008 году Ловрен мог оказаться в «Локомотиве», ему было 19, он играл в загребском «Динамо». Можно было его привезти, но дальше разговоров ничего не пошло почему-то. В «Локомотиве» на тот момент о нём ничего не знали, да и возраст, наверное, смутил. Через два года Ловрен уехал в «Лион», — приводит слова Минасова «Матч ТВ».
Напомним, Ловрен перед началом сезона перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из «Ливерпуля». Хорватский защитник выступал за «Ливерпуль» с 2014 по 2020 год. В составе мерсисайдцев стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.
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