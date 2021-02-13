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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 13 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистенты — Ли Беттс и Иан Хассин. Резервный рефери — Крейг Поусон.

«Манчестер Сити» в 22 матчах набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шпоры» (36) — на 8-м месте.

Матч первого круга «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» состоялся 21 ноября 2020 года и завершился победой подопечных Жозе Моуринью со счётом 2:0.

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