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Юрген Клопп проводит 300-й матч в качестве главного тренера «Ливерпуля»

Юрген Клопп проводит 300-й матч в качестве главного тренера «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит стартовый матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ливерпуль». Идёт 10-я минута матча, счёт — 0:0.

Как сообщает Opta Sport, Юрген Клопп проводит трёхсотый матч в качестве наставника мерсисайдцев во всех соревнованиях.

Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в "Твиттере".

«Лестер Сити» в 23 встречах набрал 43 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (50). В тройку лидеров входит «Манчестер Юнайтед» (45).

Матч первого круга «Ливерпуль» — «Лестер Сити» состоялся 22 ноября 2020 года и завершился победой мерсисайдцев со счётом 3:0.

Встреча с «Лестером» стала 200-м матчем Садио Мане в составе «Ливерпуля»
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