Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Встреча с «Лестером» стала 200-м матчем Садио Мане в составе «Ливерпуля»

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит стартовый матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ливерпуль». Идёт 14-я минута матча, счёт — 0:0.



Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане проводит двухсотый официальный матч за мерсисайдцев, сообщает официальный «твиттер»-аккаунт красных.

Фотографию можно увидеть на официальной странице «Ливерпуля» в "Твиттере".

28-летний сенегалец 1 июля 2016 года перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» за € 41,2 млн.



«Лестер Сити» в 23 встречах набрал 43 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (50).



Матч первого круга «Ливерпуль» — «Лестер Сити» состоялся 22 ноября 2020 года и завершился победой мерсисайдцев со счётом 3:0.