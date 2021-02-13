Встреча с «Лестером» стала 200-м матчем Садио Мане в составе «Ливерпуля»

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит стартовый матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ливерпуль». Идёт 14-я минута матча, счёт — 0:0.
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане проводит двухсотый официальный матч за мерсисайдцев, сообщает официальный «твиттер»-аккаунт красных.
Фотографию можно увидеть на официальной странице «Ливерпуля» в "Твиттере".
28-летний сенегалец 1 июля 2016 года перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» за € 41,2 млн.
«Лестер Сити» в 23 встречах набрал 43 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (50).
Матч первого круга «Ливерпуль» — «Лестер Сити» состоялся 22 ноября 2020 года и завершился победой мерсисайдцев со счётом 3:0.
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