Джеймс Милнер получил травму в начале матча «Лестер» — «Ливерпуль»

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит стартовый матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ливерпуль». Идёт 20-я минута матча, счёт — 0:0.



На 15-й минуте матча полузащитник мерсисайдцев Джеймс Милнер захромал и сразу же попросил замену. Через две минуты вместо 35-летнего англичанина на поле вышел его коллега по амплуа Тьяго Алькантара.



«Лестер Сити» в 23 встречах набрал 43 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (50). В тройку лидеров входит «Манчестер Юнайтед» (45).



Матч первого круга «Ливерпуль» — «Лестер Сити» состоялся 22 ноября 2020 года и завершился победой мерсисайдцев со счётом 3:0.