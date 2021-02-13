Рашфорд: оскорбления в Интернете легко остановить — просто отключайте им аккаунты

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд высказался о расистских оскорблениях, получаемых футболистами в социальных сетях
«Оскорбления в Интернете легко остановить — просто отключайте им аккаунты. Создать четыре или пять аккаунтов очень легко. Но если нужно заблокировать все эти профили, то делайте это. Здесь ответственность лежит на соцсетях. Если видите, что кто-то ведет себя грубо, его аккаунт следует немедленно заблокировать. Этот вопрос требует именно таких мер.
На меня оскорбления не влияют так, как на других, потому что я не так активен в соцсетях. Половина из того, что мне пишут, проходит мимо меня.
Люди должны наслаждаться возможностью пользоваться Интернетом. 10 или 15 лет назад у нас не было соцсетей. Нам повезло, что они появились. Мы можем поддерживать связь с людьми по всему миру, знакомиться с разными культурами и регионами. Глупо использовать их для чего-то негативного. Надеюсь, с этой проблемой смогут разобраться», – приводит слова нападающего манкунианцев Sky Sports.
В последнее время с расизмом в соцсетях столкнулись футболисты «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль, полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Ромейн Сойерс, защитники «Челси» Рис Джеймс и Антонио Рюдигер, а также футболистка женской команды «МЮ» Лорен Джеймс.
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