Очередной защитник «Ливерпуля» получил травму

В преддверии матча 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ливерпуль» очередной защитник мерсисайдцев получил травму.



На этот раз помочь команде в матче с «лисами» не сможет Бен Дэвис, купленный в зимнее трансферное окно у «Престон Норт Энда».



«К сожалению, Бен Дэвис получил небольшой ушиб», – приводит слова главного тренера красных Юргена Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.



Дэвис — воспитанник академии «Престон Норт Энд». В январе 2013 года защитник дебютировал за основную команду клуба и провёл за родной клуб 145 матчей.



Стартовый матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ливерпуль» уже начался. Идёт 37-я минута матча, счёт — 0:0.



«Лестер Сити» в 23 встречах набрал 43 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте.



Матч первого круга «Ливерпуль» — «Лестер Сити» состоялся 22 ноября 2020 года и завершился победой мерсисайдцев со счётом 3:0.

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