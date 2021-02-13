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Очередной защитник «Ливерпуля» получил травму

Очередной защитник «Ливерпуля» получил травму
Футбол / Англия 0
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В преддверии матча 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ливерпуль» очередной защитник мерсисайдцев получил травму.

На этот раз помочь команде в матче с «лисами» не сможет Бен Дэвис, купленный в зимнее трансферное окно у «Престон Норт Энда».

«К сожалению, Бен Дэвис получил небольшой ушиб», – приводит слова главного тренера красных Юргена Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.

Дэвис — воспитанник академии «Престон Норт Энд». В январе 2013 года защитник дебютировал за основную команду клуба и провёл за родной клуб 145 матчей.

Стартовый матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ливерпуль» уже начался. Идёт 37-я минута матча, счёт — 0:0.

«Лестер Сити» в 23 встречах набрал 43 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте.

Матч первого круга «Ливерпуль» — «Лестер Сити» состоялся 22 ноября 2020 года и завершился победой мерсисайдцев со счётом 3:0.

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