Георгий Джикия прокомментировал тренировку «Спартака» при температуре –14

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал тренировку красно-белых при температуре –14, которая прошла в Тарасовке.
«Отличная тренировка, отличное настроение. Нас, как всегда, тепло здесь встретили, приготовили борщ. Погода немного снежная, но ничего страшного. Хорошее настроение — главное, поэтому проведём время здесь. Три-четыре дня, поэтому всё нормально. После тренировки пойдём в баню восстанавливаться, отдыхать. Спокойно отдохну, буду на телефоне, есть ещё немного дел. За выходные успел съездить домой и побыл у родителей», — сказал Джикия в интервью для клубной пресс-службы.
Напомним, на тренировочных сборах в ОАЭ подопечные Доменико Тедеско провели три контрольных матча – с «Пахтакором» (2:1), солигорским «Шахтёром» (2:1) и «Ригой» (4:0).
20 февраля красно-белые сыграют на выезде с московским «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. Начало матча – в 20:30 мск.
- 13 февраля 2021
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