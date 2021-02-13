Стефан де Врей готов продлить контракт с «Интером»

Защитник «Интера» и сборной Нидерландов Стефан де Врей подпишет новый контракт с миланским клубом, сообщает Calciomercato.it.



По информации источника, стороны согласовали условия нового соглашения. Отмечается, что нидерландский футболист согласился пойти на уступки клубу. Действующий контракт де Врея с «Интером» рассчитан до лета 2023 года.



Де Врей перешёл в «Интер» из римского «Лацио». В нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол. Минувшей осенью защитником интересовалась «Барселона». Миланский «Интер» в 21 встрече набрал 47 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Милан» (49). В тройку лидеров также входит «Ювентус» (42).