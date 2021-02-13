«Логики никакой». Мостовой — о решении «Спартака» провести зимний сбор в Тарасовке

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение «Спартака» провести зимний сбор в Тарасовке.
«Неделю назад мы уже знали, что будут морозы, снег. Нас предупреждали, чтобы готовились. Удивляет такое решение, тем более был выбор провести сбор в Сочи. Понимаю, в наше время, когда выбора не было. А сейчас деньги есть, выбор есть. Логики никакой. Бывает, конечно, форс-мажор, когда резко замело. Но здесь за неделю предупреждали, что две недели будут морозными. Спокойно можно было всё предвидеть.
Ясно, что будут пытаться сейчас это обыграть, перевести в шутку. Тедеско будет в Германию писать, что он в шапке, перчатках, с лопатой. Зачем тренироваться в Дубае, а потом, имея выбор, ехать сюда? Лишний раз убеждаюсь, что у нас в стране люди просто отдыхают. С учетом того, что через три месяца Тедеско вообще уедет. Зато пока все подстраиваются», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 13 февраля 2021
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