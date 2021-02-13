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«Наполи» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

«Наполи» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Футбол / Италия 0

Сегодня, 13 февраля, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А сезон-2020/2021 «Наполи» — «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Наполи» — «Ювентус».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. В бригаду войдут ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Джанпаоло Кальварезе.

Туринский «Ювентус» в 20 встречах набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Наполи» (37) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (49). В тройку лидеров турнира также входит миланский «Интер» (47).

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