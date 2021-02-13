«Лестер» нанёс «Ливерпулю» третье поражение подряд в АПЛ

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся стартовый матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Счёт был открыт на 67-й минуте матча — нападающий гостей Роберто Фирмино из центра чужой штрафной красиво пяткой сделал передачу на Мохамеда Салаха, и он обводящим ударом отправил мяч в дальний угол ворот.
Видео гола Мохамеда Салаха после гениальной передачи Фирмино
Хозяева отыгрались на 78-й минуте. Полузащитник хозяев Джеймс Мэддисон со штрафного закрутил мяч в ворота «Ливерпуля».
На 81-й минуте вратарь мерсисайдцев Алисон Бекер вышел за штрафную на перехват мяча, где столкнулся с партнёром по команде Озаном Кабаком, после чего нападающий «лис» Джейми Варди подхватил мяч и закатил его в пустые ворота.
А через четыре минуты Онинье Ндиди перехватил мяч в центре поля, сделал подачу на ход вингеру Харви Барнсу, тот ворвался в штрафную «Ливерпуля» и аккуратным ударом направил мяч в дальний нижний угол ворот.
«Ливерпуль» потерпел третье поражение подряд в АПЛ.
«Лестер Сити» в 24 матчах набрал 46 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте.
- 13 февраля 2021
-
18:37
-
18:24
-
18:17
-
18:17
-
18:10
-
17:58
-
17:56
-
17:53
-
17:36
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:23
-
17:23
-
17:17
-
17:05
-
17:00
-
17:00
-
16:56
-
16:39
-
16:31
-
16:21
-
16:08
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:45
-
15:42
-
15:38
-
15:29
-
15:07
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:35