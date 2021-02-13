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«Лестер» нанёс «Ливерпулю» третье поражение подряд в АПЛ

«Лестер» нанёс «Ливерпулю» третье поражение подряд в АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся стартовый матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 67-й минуте матча — нападающий гостей Роберто Фирмино из центра чужой штрафной красиво пяткой сделал передачу на Мохамеда Салаха, и он обводящим ударом отправил мяч в дальний угол ворот.

Видео гола Мохамеда Салаха после гениальной передачи Фирмино

Хозяева отыгрались на 78-й минуте. Полузащитник хозяев Джеймс Мэддисон со штрафного закрутил мяч в ворота «Ливерпуля».

Видео гола Джеймса Мэддисона

На 81-й минуте вратарь мерсисайдцев Алисон Бекер вышел за штрафную на перехват мяча, где столкнулся с партнёром по команде Озаном Кабаком, после чего нападающий «лис» Джейми Варди подхватил мяч и закатил его в пустые ворота.

Видео гола Джейми Варди

А через четыре минуты Онинье Ндиди перехватил мяч в центре поля, сделал подачу на ход вингеру Харви Барнсу, тот ворвался в штрафную «Ливерпуля» и аккуратным ударом направил мяч в дальний нижний угол ворот.

Видео гола Харви Барнса

«Ливерпуль» потерпел третье поражение подряд в АПЛ.

«Лестер Сити» в 24 матчах набрал 46 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте.

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
13 февраля 2021, суббота. 15:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
3 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 67'   1:1 Мэддисон – 78'   2:1 Варди – 81'   3:1 Барнс – 85'
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