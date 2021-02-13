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Александр Кокорин включён в заявку «Фиорентины» на матч с «Сампдорией»

Александр Кокорин включён в заявку «Фиорентины» на матч с «Сампдорией»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин включён в заявку команды на матч 22-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией». Встреча состоится завтра, 14 февраля, на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Начало — в 17:00 мск.

Фото можно посмотреть в "твиттере" «Фиорентины».

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером. Форвард провёл пока только один матч, выйдя на замену.

До этого Кокорин выступал за московский «Спартак», к которому присоединился летом 2020 года. В составе красно-белых ему удалось забить два гола в РПЛ (оба — с пенальти).

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