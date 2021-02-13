Зидан высказался о возможной работе в сборной Франции
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слова президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре, назвавшего специалиста главным кандидатом на замену Дидье Дешаму на посту наставника сборной Франции.
«Мы c Ле Грэ знаем друг друга с 1998 года, когда он играл в Лиге 1. У нас всегда были хорошие отношения. Сборная Франции? Это цель на будущее. Я уже говорил об этом 10 лет назад, когда начал тренировать. Когда-нибудь это станет возможным. Но сегодня я в «Реале». Проработал здесь почти 20 лет, и клуб дал мне возможность тренировать эту замечательную команду. Это меня восхищает. Я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас. В будущем мы всё увидим", — цитирует Зидана Onze Mondial.
Зидан — главный кандидат на пост наставника сборной Франции в случае ухода Дешама
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