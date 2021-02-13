Игроки «Барселоны» Пьянич и Дест смогут сыграть с «Алавесом»

«Барселона» выложила список футболистов, которые вошли в заявку команды на матч 23-го тура испанской Примеры с «Алавесом». Во встрече смогут принять участие защитник Сержиньо Дест и полузащитник Миралем Пьянич, которые пропустили первый полуфинальный матч Кубка Испании с «Севильей» (0:2) из-за дискомфорта.

Фото можно посмотреть в "твиттере" «Барселоны».

В нынешнем сезоне Пьянич в 23 матчах за «Барселону» во всех турнирах не отметился результативными действиями. Дест принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

«Барселона» по итогам 21 тура Примеры набрала 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Атлетико» (54).