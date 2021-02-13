Роджерс — о матче с «Ливерпулем»: очень горжусь своей командой

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал результат матча 24-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (3:1).



«Очень горжусь своей командой. Год назад мы бы проиграли такой матч. У нас были хорошие шансы в первом тайме, но нам нужно было быть более агрессивными. Во второй половине встречи мы были намного лучше и атаковали агрессивно, очень хорошо адаптировались к перестроениям после пропущенного гола.



Выпустили Айосе Переса в качестве второго нападающего. Когда повели в счёте, мы смогли воспользоваться этим. Чего бы мы ни просили от футболистов, когда нам не хватает важных игроков, они делают. Впереди ещё долгий путь, 14 туров, не хотим ничего загадывать», — цитирует североирландского специалиста BBC.

Видео третьего гола «Лестера» в матче 24-го тура АПЛ сезона-2020/2021 с «Ливерпулем»

«Лестер Сити» в 24 матчах набрал 46 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте.