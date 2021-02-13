«Рубин» выпустил мини-фильм о тренерском штабе Слуцкого

На YouTube-канале «Рубина» вышел мини-фильм о тренерском штабе Леонида Слуцкого.
«Слуцкий и его коллектив тренеров — откровенно о себе и команде. Внутри ролика вы увидите эксклюзивные кадры совещания тренеров, внутреннего рабочего процесса, узнаете о совместном досуге наставников и о многом другом», — говорится в описании ролика.
Права на видео принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига».
Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря 2019 года. Ранее Слуцкий работал главным тренером в ФК «Москва», «Крыльях Советов», английском «Халле», нидерландском «Витессе» и сборной России. С 2009 по 2016 год возглавлял московский ЦСКА, с которым трижды выиграл Российскую Премьер-Лигу и Кубок России.
Казанский «Рубин» в 19 встречах набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
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