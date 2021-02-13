Линекер выставил фотографию трусов с символикой «Лестера» после их матча с «Ливерпулем»
Бывший нападающий «Лестер Сити» и сборной Англии Гари Линекер отреагировал на результат матча 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» — «Ливерпуль» (3:1).
«Что за безумные 5 минут футбола! В моём возрасте это нехорошо для сердца. Как же «Лестер» перевернул матч», – написал Линекер на своей странице в «Твиттере».
Линекер, воспитанник «Лестера», в следующем посте выставил фотографию трусов с символикой клуба. На нижнем белье — надпись «счастливые трусы».
Фотографию можно посмотреть на странице Гари Линекера в "Твиттере".
Гари Линекер выступал за первую команду «лис» с 1978 по 1985 год.
«Лестер Сити» в 24 матчах набрал 46 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте.
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